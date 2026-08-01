Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü, 2026-2027 sezonu öncesindeki en kritik prova için sahaya çıkıyor. İspanya devinin Avusturya kampındaki bu zorlu mücadelesi, hem yeni transferlerin uyum sürecini görmek hem de takımların son form durumunu gözlemlemek açısından büyük önem taşıyor.