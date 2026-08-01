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Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Giriş Tarihi: 01.08.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 17:57
Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, dostluk maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dev buluşmanın başlama saati, yayıncı kuruluşu, stadyum bilgisi ve muhtemel 11 detayları sorgulanıyor.