Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Giriş Tarihi: 01.08.2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 17:57

Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, dostluk maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dev buluşmanın başlama saati, yayıncı kuruluşu, stadyum bilgisi ve muhtemel 11 detayları sorgulanıyor.

  • ABONE OL
Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü, 2026-2027 sezonu öncesindeki en kritik prova için sahaya çıkıyor. İspanya devinin Avusturya kampındaki bu zorlu mücadelesi, hem yeni transferlerin uyum sürecini görmek hem de takımların son form durumunu gözlemlemek açısından büyük önem taşıyor.

Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

REAL MADRİD - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesi uluslararası hazırlık takviminin öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Mücadele, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde yer alan Sportpark Klagenfurt Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev maçta ilk düdük, Türkiye saati ile 19.00'da çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

REAL MADRİD - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği bu özel randevu Türkiye'de naklen yayınlanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'de olacak. Sezon öncesi antrenman performansıyla teknik heyetin takdirini kazanan genç yeteneğin bu mücadelede geniş süre alması bekleniyor. Teknik direktörün orta saha kurgusunda Arda'ya ilk 11'de şans verip vermeyeceği maç saatine doğru açıklanacak resmi kadrolarla netleşecek.

Real Madrid - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA