Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:54
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?
İslam alemi için üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip Kandili ibadetleri, namazı, duası, zikirleri ile gündemde. Müslümanlar, bu geceyi en hayırlı şekilde geçirmek için planlarını yaptı. 'Bol sevap' anlamına gelen bu özel gün içinde salih amele dikkat etmek en önemli noktalar arasında. Kandil gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler, okunacak dualar neler gibi soruların yanıtı için gözler Diyanet açıklamaları ve dini kaynaklarda. İşte, Regaip Kandili ibadetleri.