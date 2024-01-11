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Haberler Fotohaber REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:54

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

İslam alemi için üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip Kandili ibadetleri, namazı, duası, zikirleri ile gündemde. Müslümanlar, bu geceyi en hayırlı şekilde geçirmek için planlarını yaptı. 'Bol sevap' anlamına gelen bu özel gün içinde salih amele dikkat etmek en önemli noktalar arasında. Kandil gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler, okunacak dualar neler gibi soruların yanıtı için gözler Diyanet açıklamaları ve dini kaynaklarda. İşte, Regaip Kandili ibadetleri.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

Regaip Kandilinde ne yapılır, yapılacak ibadetler neler gibi sorular 11 Ocak Perşembe günü idrak edilen bu özel gün için araştırılıyor. İslam alemi kandil duası, namazı, orucu ve zikirleri noktasında planlarını yapıyor. Kıbleye yönelecek Müslümanlar, ettikleri dua ile ibadetlerini tamamlayacak. İşte, Regaip Kandili ibadetleri...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Resûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2024 | Diyanet ile Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler, ne yapılır?

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

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