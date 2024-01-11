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Haberler Fotohaber Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:59

Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Diyanet takvimine göre bu yılın ilk özel gecesi Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü bugün idrak ediliyor. Bu geceyi ibadetle geçirmenin ve salih amel işlemenin yanı sıra sevdiklerini ve akrabalarını unutmayacak Müslümanlar üç ayların müjdeleyicisini kutlamak için İslam alemi ile iyi dileklerini paylaşacak. Kandil mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile gündemde. Hayırlı Kandiller mesajları göndermek isteyenler SMS yolu haricinde Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden çeşitli görseller paylaşıyor. Regaip Kandili mesajları 2024 yılına özel derlendi. İşte; dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Regaip kandil mesajları ve sözleri...

Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandili mesajları ile birbirlerine tebriklerini iletmek isteyen Müslüman alemi üç ayların coşkusunu yaşıyor. Bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamlarına gelen bu özel gecede başlayacak Recep ayı da anılıyor. Resimli kandil mesajları ve sözleri en paylaşımlara konu olmaya başladı. Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görseller en çok tercih edilenler arasında. İşte, en güzel kandil mesajı seçenekleri...

Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandil Mesajları 1: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 2: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 3: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandili Mesajları 4: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 5: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 6: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandili Mesajları 7: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Regaip Kandili Mesajları 8: Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandili Mesajları 9: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 10: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

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