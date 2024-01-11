Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaip Kandil Mesajları 1: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 2: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 3: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!