Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:59
Regaip Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları Ve Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!
Diyanet takvimine göre bu yılın ilk özel gecesi Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü bugün idrak ediliyor. Bu geceyi ibadetle geçirmenin ve salih amel işlemenin yanı sıra sevdiklerini ve akrabalarını unutmayacak Müslümanlar üç ayların müjdeleyicisini kutlamak için İslam alemi ile iyi dileklerini paylaşacak. Kandil mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile gündemde. Hayırlı Kandiller mesajları göndermek isteyenler SMS yolu haricinde Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden çeşitli görseller paylaşıyor. Regaip Kandili mesajları 2024 yılına özel derlendi. İşte; dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Regaip kandil mesajları ve sözleri...