Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:49

Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

Kandil gecesi 11 Ocak Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor. Bu noktada dua kapısına ellerini açacak ve secdeye yönelecek Müslümanlar yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Tesbih namazı başta olmak üzere Regaip Kandili namazı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Diyanet ile birlikte araştırılan bu özel gece için hazırlanılıyor. Peki; Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat? İşte, detaylar…

Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

Regaip Kandili namazı kılınışı adım adım araştırılıyor. Bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamlarına gelen bu özel günde ibadetler sabah saatlerinde başladı. Oruçlarını, dualarını ve zikirlerini eda edecek Müslümanlar, bu noktada kandil gecesi kılacakları namazları da araştırıyor. Peki; Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

Regaip Kandili namazı kılınışı, niyeti, duası | Diyanet ile Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, kaç rekat?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

SON DAKİKA