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Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:46

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

Müslümanlar, 24 Temmuz Cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak için en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Yakınlarına hayırlı dileklerini iletmek isteyenler için WhatsApp, SMS, Instagram ve Facebook'ta paylaşılabilecek anlamlı, dualı ve resimli 24 Temmuz 2026 Cuma mesajları bir araya getirildi.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

24 Temmuz Cuma günüyle birlikte İslam alemi, haftanın en mübarek günlerinden birini idrak ediyor. Bu anlamlı günde sevdiklerine hayırlı dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Ayetli, hadisli, dualı ve resimli 24 Temmuz 2026 Cuma mesajları ve sözleri, paylaşmak isteyenler için bir araya getirildi.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

24 TEMMUZ 2026 CUMA MESAJLARI

"Rabbim, bu mübarek gün hürmetine dualarımızı kabul, günahlarımızı af eylesin. Hayırlı Cumalar."

Kalplerin birleştiği, gönüllerin arındığı bu mübarek Cuma'da; İslam alemine birlik, beraberlik, kardeşlik ve daimi barış nasip olsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma; ayrılıkların değil, birleşmenin günüdür. Rabbim İslam coğrafyasına huzur, barış ve sarsılmaz bir kardeşlik nasip etsin. Cumanız hayırlı olsun.

Aynı secdede buluşan milyonlarca yüreğin duasıyla; kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin güçlendiği bir İslam alemi diliyorum. Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Cumanız mübarek olsun! Rabbim kalbinize huzur, hanenize bereket, işinize kolaylık versin. Her şey gönlünüzce olsun.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026

"Hayır ve bereket dolu bir Cuma günü geçirmenizi dilerim. Rabbim gönlünüzü huzurla, evinizi bereketle doldursun. Dualarınızı eksik etmeyin, sevdiklerinize güzel dileklerinizi ulaştırın."
"Mübarek Cuma gününüz kutlu olsun. Rabbim bu anlamlı günün huzurunu kalbinize yerleştirsin, sevgi ve mutlulukla dolu bir gün yaşamanızı nasip etsin. Hayırlı Cumalar!"
"Cuma günü, dualarımızı yükselttiğimiz, gönüllerimizi ferahlattığımız özel bir gündür. Rabbim size sağlık, huzur ve bereket versin. Sevdiklerinizi hatırlayın, iyi dileklerinizi paylaşın."

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek günde sevdiklerinize göndereceğiniz mesajların manevi ağırlığını artırmak için ayet ve hadislerin rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz en özel derleme:

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah, 5). Bu mübarek günün hürmetine Rabbim tüm zorluklarımızı kolaylığa çevirsin. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim). Dualarınızın kabul, amellerinizin makbul olduğu huzur dolu bir gün dilerim.

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından korur." (Bakara, 201). Bu kutsal günde tüm dualarınızın gökyüzünde karşılık bulması dileğiyle.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#CUMA MESAJLARI

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