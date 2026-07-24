RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

24 TEMMUZ 2026 CUMA MESAJLARI
"Rabbim, bu mübarek gün hürmetine dualarımızı kabul, günahlarımızı af eylesin. Hayırlı Cumalar."
Kalplerin birleştiği, gönüllerin arındığı bu mübarek Cuma'da; İslam alemine birlik, beraberlik, kardeşlik ve daimi barış nasip olsun. Cumanız mübarek olsun.
Cuma; ayrılıkların değil, birleşmenin günüdür. Rabbim İslam coğrafyasına huzur, barış ve sarsılmaz bir kardeşlik nasip etsin. Cumanız hayırlı olsun.
Aynı secdede buluşan milyonlarca yüreğin duasıyla; kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin güçlendiği bir İslam alemi diliyorum. Hayırlı Cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim kalbinize huzur, hanenize bereket, işinize kolaylık versin. Her şey gönlünüzce olsun.