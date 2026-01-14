RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Dualı, kısa, uzun, anlamlı kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

DUALI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Allah'ım bu mübarek gecede kalplerimize iman, ömrümüze bereket, hanelerimize huzur nasip eyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

• Ya Rabbi, bu kutlu gecede bizleri affına ve rahmetine nail eyle. Kandilimiz hayırlı olsun.

