RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Dualı, kısa, uzun, anlamlı kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 21:26
Miraç Kandili heyecanı tüm İslam dünyasında hissediliyor. 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal yolculuğun yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu anlamlı gecede namaz kılıp dua ederken, aynı zamanda akraba, dost ve sevdiklerine kandil mesajları göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. İşte 2026 kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri...