RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Dualı, kısa, uzun, anlamlı Miraç Kandili mesajı ve sözleri

Giriş Tarihi: 14.01.2026 23:00

Miraç Kandili heyecanı tüm İslam dünyasında hissediliyor. 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal yolculuğun yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu anlamlı gecede namaz kılıp dua ederken, aynı zamanda akraba, dost ve sevdiklerine kandil mesajları göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. İşte 2026 kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri...

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından semaya yükseldiği kutsal yolculuğu simgeliyor. Vatandaşlar, sevdiklerine gönderecekleri 2026 kandil mesajları ve sözleri için arayışa başladı. İşte, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları...

KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun.
• Bu mübarek gecenin kalplerimize nur, hanelerimize bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı kandiller.
Miraç Kandili'nin tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.

• Duaların göğe yükseldiği bu kutlu gecede gönülleriniz ferahlık bulsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Miraç Kandili'nin manevi iklimi üzerinize rahmet gibi yağsın. Hayırlı kandiller.

UZUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya uzanan kutlu yolculuğun hatırlandığı bu mübarek gecede dualarınızın kabul, gönlünüzün huzurla dolmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların semaya yükseldiği Miraç gecesinde kalbinizin nurla dolmasını, hayatınızın bereketlenmesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.

• Miraç mucizesinin feyz ve bereketini yüreğimizde hissettiğimiz bu mübarek gecede, tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Bu kutlu gecenin gönüllerinize ferahlık, evlerinize huzur, ömrünüze bereket getirmesini dilerim. Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nin manevi ikliminde kalplerinizin arınmasını, umutlarınızın yeşermesini ve dualarınızın kabul olmasını temenni ediyorum. Hayırlı kandiller.

DUALI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Allah'ım bu mübarek gecede bizleri affına, rahmetine ve mağfiretine nail eyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

• Ya Rabbi, bu kutlu gecede edilen duaları dergâhından boş çevirme. Kalplerimize iman, ömrümüze bereket nasip eyle. Hayırlı kandiller.

• Rabbim, Miraç gecesinin hürmetine bizleri doğru yoldan ayırmasın, dualarımızı kabul eylesin. Kandiliniz mübarek olsun.

• Allah'ım bu mübarek gecede gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, ömrümüze sağlık ihsan eyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

• Ya Rabbi, bizleri Miraç gecesinin feyzinden ve rahmetinden mahrum bırakma. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı kandiller.

HADİSLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur: "Namaz dinin direğidir." Beş vakit namazın farz kılındığı bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Resulullah (s.a.v): "Dua ibadetin özüdür." buyurmuştur. Duaların semaya yükseldiği bu mübarek gecede kandiliniz hayırlara vesile olsun.

• Efendimiz (s.a.v): "Kim Allah'a yaklaşmak isterse O'na secdeyle yaklaşsın." Miraç gecesinde edilen duaların kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller.

• Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: "En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır." Miraç gecesinde gönülleriniz huzurla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

ANLAM YÜKLÜ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Miraç gecesinin nuruyla kalpleriniz aydınlansın, dualarınız semaya ulaşsın. Kandiliniz mübarek olsun.
• Bu mübarek gecenin feyziyle gönülleriniz arınsın, umutlarınız yeşersin. Hayırlı kandiller.

• Miraç'ın bereketi hanenize, huzuru kalbinize dolsun. Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
• Duaların kapıları araladığı bu kutlu gecede Rabbim sizleri rahmetinden mahrum bırakmasın. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
• Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, edilen tövbelerin makbul olmasını diliyorum. Hayırlı kandiller.

GÖNÜLDEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

• Kalbinizin huzurla dolduğu, dualarınızın göğe yükseldiği bir Miraç gecesi geçirmeniz dileğiyle… Kandiliniz mübarek olsun.
• Bu kutsal gecenin bereketiyle hayatınızın her anı güzelliklerle dolsun. Hayırlı kandiller.

• Miraç gecesinin maneviyatı yüreğinize ferahlık, ömrünüze bereket getirsin. Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
• Dualarla geçen bu mübarek gecenin tüm sevdiklerinizle birlikte huzur getirmesini diliyorum. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
• Rabbim bu kutlu gecede gönüllerinizi sevgiyle, sofralarınızı bereketle doldursun. Hayırlı kandiller.

KISA VE ETKİLEYİCİ KANDİL MESAJLARI

• Miraç geceniz nurla dolsun. Hayırlı kandiller.
• Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.

• Bu mübarek gece gönlünüze huzur getirsin.
Miraç Kandili'niz hayırlara vesile olsun.
• Rahmet kapılarının aralandığı bu gecede dualarınız kabul olsun.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN KANDİL SÖZLERİ

• Miraç gecesinin nuru üzerinize olsun ✨
• Duaların göğe yükseldiği bu gecede kalbiniz huzurla dolsun 🌙

• Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun 🤲
• Bu mübarek gece hanenize bereket getirsin 🕌
• Miraç'ın feyzi yüreğinize dolsun 🌟

