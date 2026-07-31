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Resmi Gazete 31 Temmuz 2026: Atama kararları açıklandı! Hangi görevlerde değişiklik oldu?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 01:15
Resmi Gazete 31 Temmuz 2026: Atama kararları açıklandı! Hangi görevlerde değişiklik oldu?
31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kritik atama kararları yayımlandı. Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma bakanlıkları başta olmak üzere SGK ve EPDK bünyesinde üst düzey görev değişimleri gerçekleşti. İşte yeni görevlendirmelerin tam listesi.