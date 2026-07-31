Resmi Gazete 31 Temmuz 2026: Atama kararları açıklandı! Hangi görevlerde değişiklik oldu?

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınırken yerine, Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınırken yerine, Hasan Acar atandı. Ayrıca 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu atandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç, Üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.



Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken yerine, Çetin Çiftçi atandı.

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