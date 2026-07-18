Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 18 TEMMUZ 2026

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar" başlığı ile duyurulan çeşitli kurumlardaki görevden almalar ve görev değişiklikleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu kapsamda Ardahan Valisi Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ görevden alındı. Boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi YAMLI atandı.

İşte, tüm atama kararları: