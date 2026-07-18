Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 00:18

Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararları 18 Temmuz 2026 listesi kamuoyuna duyuruldu. Adli Tıp, Büyükelçilik, Göç İdaresi, Valilik gibi kurumlarda değişimlerin yaşandığı kararnamede, bürokrasideki yeni görevlendirmeler ve görevden alma kararlarının tüm detayları netlik kazandı.

  • ABONE OL
Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

Kamu kurumlarında sürdürülebilirlik ve performansı artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen değişimler, Resmi Gazete'de resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete 18 Temmuz 2026 tarihli sayısında Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı. Bu kapsamda yaşanan değişikler şöyle:

Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 18 TEMMUZ 2026

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar" başlığı ile duyurulan çeşitli kurumlardaki görevden almalar ve görev değişiklikleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu kapsamda Ardahan Valisi Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ görevden alındı. Boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi YAMLI atandı.

İşte, tüm atama kararları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Murat DURKAN, Aysel KANDEMİR, Murat BAŞTOR ve Aziz YILDIRIM atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan ŞATİROĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hakan NALBANTOĞLU atanmıştır.

Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

Orman Genel Müdürlüğü

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet CEYLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına Fuat ŞANAL atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı

Görevden Alınanlar:

  • Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar AKSANYAR
  • Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan GAZEL
  • Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram YALINSU
  • Yabancılar Genel Müdürü Fatih AYNA

Atananlar:

  • Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet DALKIRAN
  • Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet YÜZER
  • Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa GÜNEY
  • Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge KAPLAN

Dışişleri Bakanlığı (Büyükelçilik)

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet DEMİROK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener CEBECİ atanmıştır.

Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge KOÇYİĞİT atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu

Görevlendirmeler:

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali KOCATAŞ

Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA