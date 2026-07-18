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Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 00:18
Resmi Gazete Atama Kararları 18 Temmuz 2026: Adli Tıp, Büyükelçilik, Valilik... Hangi kuruma kim atandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararları 18 Temmuz 2026 listesi kamuoyuna duyuruldu. Adli Tıp, Büyükelçilik, Göç İdaresi, Valilik gibi kurumlarda değişimlerin yaşandığı kararnamede, bürokrasideki yeni görevlendirmeler ve görevden alma kararlarının tüm detayları netlik kazandı.