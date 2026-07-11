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Haberler Fotohaber Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?
Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:29

Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü sayıda kanun, Cumhurbaşkanı kararları, atamalar, yönetmelikler ve tebliğler yer aldı. Kamu personeli, öğretmenler, ücretsiz ulaşım ve ithalat düzenlemelerine ilişkin yeni kararlar duyuruldu. İşte, 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar…

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Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

Resmî Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısı erişime açıldı. Yeni sayıda Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile çok sayıda Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Devlet memurlarının zam ve tazminatları, öğretmenlerin ek ders saatleri ve bazı ulaşım hatlarının ücretsiz kullanımıyla ilgili düzenlemeler de karara bağlandı. Atamalar, üniversite yönetmelikleri ve ithalat tebliğleri günün diğer başlıkları arasında yer aldı.

Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

11 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

–– Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7588)

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Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin belirlenmesine ilişkin karar (Karar Sayısı: 11505)

–– İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11506)

–– Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11507)

–– İlave gümrük vergisi uygulamasında değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11508)

–– PET resin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11509)

–– Samsun Serbest Bölgesinin işletme süresinin uzatılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11510)

–– Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisine ilişkin karar (Karar Sayısı: 11511)

–– Mal varlığı dondurma listesindeki bilgilerin güncellenmesine ilişkin karar (Karar Sayısı: 11512)

–– Birleşmiş Milletler mal varlığı dondurma listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11513)

–– Batman Havalimanının daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin karar (Karar Sayısı: 11514)

–– Balon balığı avcılığı desteğinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11515)

–– Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar (Karar Sayısı: 11516)

–– MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar (Karar Sayısı: 11517)

–– Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz kullanımına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11518)

–– 15 Temmuz'da bazı raylı sistemlerin ücretsiz kullanımına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11519)

–– İncir HES enerji iletim hattı için acele kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11520)

–– Karapürçek-Roketsan Bağlantı Yolu için acele kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11521)

–– SAGE Bağlantı Yolu için acele kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11522)

–– Şanlıurfa Siverek'teki petrol arama çalışmaları için kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11523)

–– Bismil enerji iletim hattı için acele kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11524)

–– Yurtçim-Kıyık enerji iletim hattı için acele kamulaştırma kararı (Karar Sayısı: 11525)

–– Sivas Kangal'da arazi toplulaştırması yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11526)

–– İçişleri Bakanlığının bazı kamu alımlarına ilişkin usul ve esas değişikliği (Karar Sayısı: 11527)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin karar (Karar Sayısı: 11528)

Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar (Karar: 2026/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ve 168)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevlerine ilişkin yönetmelik değişikliği (Karar Sayısı: 11529)

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde değişiklik

–– Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde değişiklik (Tebliğ No: 2018/5, 2018/7, 2018/8, 2018/10, 2019/6, 2020/1, 2020/6, 2025/1, 2025/9 ve 2026/29)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin yeni tebliğler (Tebliğ No: 2026/38, 2026/39, 2026/40, 2026/41, 2026/42, 2026/43, 2026/44 ve 2026/45)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2026/4, 2026/5 ve 2026/6)

–– Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/36)

–– CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/37)

–– Oyuncakların ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/38)

–– Tüketici ürünlerinin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/39)

–– Anne ve bebek ürünlerinin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/40)

–– Makinaların ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/41)

Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

İLÂN BÖLÜMÜ

  • Yargı ilânları
  • Artırma, eksiltme ve ihale ilânları
  • Çeşitli ilânlar
  • Merkez Bankası döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

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