Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

Resmî Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısı erişime açıldı. Yeni sayıda Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile çok sayıda Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Devlet memurlarının zam ve tazminatları, öğretmenlerin ek ders saatleri ve bazı ulaşım hatlarının ücretsiz kullanımıyla ilgili düzenlemeler de karara bağlandı. Atamalar, üniversite yönetmelikleri ve ithalat tebliğleri günün diğer başlıkları arasında yer aldı.