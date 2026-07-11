Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2026: Bugün hangi kararlar yayımlandı?

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar (Karar: 2026/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ve 168)
YÖNETMELİKLER
–– Kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevlerine ilişkin yönetmelik değişikliği (Karar Sayısı: 11529)
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde değişiklik
–– Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde değişiklik (Tebliğ No: 2018/5, 2018/7, 2018/8, 2018/10, 2019/6, 2020/1, 2020/6, 2025/1, 2025/9 ve 2026/29)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin yeni tebliğler (Tebliğ No: 2026/38, 2026/39, 2026/40, 2026/41, 2026/42, 2026/43, 2026/44 ve 2026/45)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2026/4, 2026/5 ve 2026/6)
–– Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/36)
–– CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/37)
–– Oyuncakların ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/38)
–– Tüketici ürünlerinin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/39)
–– Anne ve bebek ürünlerinin ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/40)
–– Makinaların ithalat denetimine ilişkin değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/41)