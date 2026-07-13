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Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:11

Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

"Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli ve 33309 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sayıda, ağırlıklı olarak üniversitelerin lisansüstü eğitim kuralları ile araştırma merkezlerinin yeni yönetmelikleri yer aldı.

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Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yer alan konu ve maddeler ön plana çıkarak, kamuoyunun gündeminde yer aldı. Bugüne ait Resmi Gazete, yükseköğretim kurumlarının yönetmelikleri ile ön plana çıktı.

Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

13 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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