Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yer alan konu ve maddeler ön plana çıkarak, kamuoyunun gündeminde yer aldı. Bugüne ait Resmi Gazete, yükseköğretim kurumlarının yönetmelikleri ile ön plana çıktı.