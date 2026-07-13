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Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:11
Resmi Gazete Kararları 13 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?
"Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli ve 33309 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sayıda, ağırlıklı olarak üniversitelerin lisansüstü eğitim kuralları ile araştırma merkezlerinin yeni yönetmelikleri yer aldı.