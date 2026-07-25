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Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:31

Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete'de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

25 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararları, yeni atamalar ve yönetmelik değişikliklerinin yer aldığı yeni sayı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmî Gazete kararları 25 Temmuz 2026 sayısında hangi kararlar yer aldı? İşte bugünkü yayımlanan tüm detaylar…

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Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

25 Temmuz 2026 Cumartesi tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yürütme, idare ve yargı alanındaki yeni kararlar ile düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer aldı. Günün öne çıkan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararları, atamalar ve kurumlara ait yeni yönetmelikler öne çıktı.

Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

TEBLİĞLER

  • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/10)
  • Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/7/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-29, 30 ve 31 Sayılı Kararları

KARAR

  • İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

İLAN BÖLÜM

  • a) Yargı İlânları
  • b) Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  • c) Çeşitli İlânlar (belediye/üniversite personel-memur alım ilanları dahil)

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