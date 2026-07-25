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Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete'de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:31
Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete'de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?
25 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararları, yeni atamalar ve yönetmelik değişikliklerinin yer aldığı yeni sayı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmî Gazete kararları 25 Temmuz 2026 sayısında hangi kararlar yer aldı? İşte bugünkü yayımlanan tüm detaylar…