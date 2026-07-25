Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi atama, karar ve yönetmelikler yayımlandı?

25 Temmuz 2026 Cumartesi tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yürütme, idare ve yargı alanındaki yeni kararlar ile düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer aldı. Günün öne çıkan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararları, atamalar ve kurumlara ait yeni yönetmelikler öne çıktı.