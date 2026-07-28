Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:13

Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

28 Temmuz 2026 tarihli ve 33323 sayılı Resmî Gazete; Cumhurbaşkanlığı idari düzenlemeleri, yeni yönetmelikler ve kurul kararları ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda emniyet disiplin mevzuatından Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim düzenlemelerine, çalışma hayatını ilgilendiren sendika istatistiklerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kamu kurumlarına yönelik ilke kararlarına kadar pek çok önemli başlık yer aldı. Peki "Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?"

  • ABONE OL
Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

28 Temmuz 2026 Salı tarihli ve 33323 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlar doğrultusunda eğitimden güvenliğe, çalışma ilişkilerinden veri koruma standartlarına kadar geniş bir alanda mevzuat güncellemeleri hayata geçirildi. Bugünkü sayıda özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kamu tüzel kişilerine yönelik aldığı ilke kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Temmuz 2026 iş kolu istatistikleri dikkat çeken ana başlıklar arasında yer aldı.

Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

28 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

TEBLİĞLER

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
–– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/42)

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/07/2026 Tarihli ve 2026/1301 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/07/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/44275] Sayılı Kararı

Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GÜNCEL RESMİ GAZETE SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA