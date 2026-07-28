Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

TEBLİĞLER

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/42)

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/07/2026 Tarihli ve 2026/1301 Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/07/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/44275] Sayılı Kararı