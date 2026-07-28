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Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:13
Resmi Gazete Kararları 28 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?
28 Temmuz 2026 tarihli ve 33323 sayılı Resmî Gazete; Cumhurbaşkanlığı idari düzenlemeleri, yeni yönetmelikler ve kurul kararları ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda emniyet disiplin mevzuatından Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim düzenlemelerine, çalışma hayatını ilgilendiren sendika istatistiklerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kamu kurumlarına yönelik ilke kararlarına kadar pek çok önemli başlık yer aldı. Peki "Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?"