Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

3 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli ve 33329 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan güncel sayıda yürütme ve idare bölümüne ilişkin düzenlemeler ile çeşitli resmi ilanlar yer alıyor. Başta kamu kurumlarına yapılan atamalar ve görevden almalar olmak üzere, ekonomi, yargı ve mevzuata dair alınan yeni kararlar Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte hukuki geçerlilik kazandı.