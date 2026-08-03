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Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:08
Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli ve 33333 sayılı nüshası Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Hukukçular, kamu çalışanları ve vatandaşlar tarafından her gün yakından takip edilen gazetenin yeni sayısında, yürürlüğe giren kritik kararlar yer alıyor. Peki, "Bugün Resmi Gazete'de ne yayımlandı, hangi kararlar var?" İşte detaylar...