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Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:08

Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli ve 33333 sayılı nüshası Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Hukukçular, kamu çalışanları ve vatandaşlar tarafından her gün yakından takip edilen gazetenin yeni sayısında, yürürlüğe giren kritik kararlar yer alıyor. Peki, "Bugün Resmi Gazete'de ne yayımlandı, hangi kararlar var?" İşte detaylar...

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Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

3 Ağustos 2026 Pazartesi tarihli ve 33329 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan güncel sayıda yürütme ve idare bölümüne ilişkin düzenlemeler ile çeşitli resmi ilanlar yer alıyor. Başta kamu kurumlarına yapılan atamalar ve görevden almalar olmak üzere, ekonomi, yargı ve mevzuata dair alınan yeni kararlar Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte hukuki geçerlilik kazandı.

Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

3 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete Kararları 3 Ağustos 2026 | Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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