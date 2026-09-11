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Reyting sonuç listesi yayımlandı! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül dünün en çok seyredilenleri
Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:10
Reyting sonuç listesi yayımlandı! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül dünün en çok seyredilenleri
10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?