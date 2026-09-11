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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:18

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu

10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu

Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. 10 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandığında Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve diğer yapımların elde ettiği izlenme oranları da belli olacak.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu

REYTİNG SONUÇLARI 10 EYLÜL 2026

Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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