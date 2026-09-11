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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:18
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... İşte, 10 Eylül 2026 reyting sonucu
10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?