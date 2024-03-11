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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:32

REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 10 Mart 2024 Pazar sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 10 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

İşte, reyting sonuçları ilk 10 program;

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REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!
TOTAL
  1. SURVIVOR ALL STAR
  2. TEŞKİLAT
  3. KİRLİ SEPETİ
  4. GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER HAFTA SONU
  5. YARGI
  6. KIRLI SEPETİ (ÖZET)
  7. SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)
  8. SHOW ANA HABER
  9. KAPICILAR KRALI (T.S)
  10. ÜÇ KAĞITÇI (T.S)
REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!
AB
  1. SURVIVOR ALL STAR
  2. YARGI
  3. TEŞKİLAT
  4. GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER HAFTA SONU
  5. KİRLİ SEPETI
  6. YARGI (ÖZET)
  7. KİRLİ SEPETİ (ÖZET)
  8. KİM MİLYONER OLMAK İSTER
  9. BAHAR (TKR)
  10. SHOW ANA HABER
REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!
ABC
  1. SURVIVOR ALL STAR
  2. TEŞKİLAT
  3. YARGI
  4. GULBIN TOSUN İLE ANA HABER HAFTA SONU
  5. KİRLİ SEPETİ
  6. KİRLİ SEPETİ (ÖZET)
  7. KİM MİLYONER OLMAK İSTER
  8. YARGI (ÖZET)
  9. SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)
  10. SHOW ANA HABER
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