REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 10 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları…