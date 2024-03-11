Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:32
REYTİNG SONUÇLARI 10 MART | Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı!
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 10 Mart 2024 Pazar sonuçları!