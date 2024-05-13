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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:57

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları 12 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Yargı, Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 12 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star 2024 gibi yapımların yeni bölümleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 12 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

12 MAYIS 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star 2024 gibi yapımlar yerini aldı.

İşte 13 Mayıs reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

12 Mayıs Pazar gününe ait yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Teşkilat", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Kirli Sepeti" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...
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