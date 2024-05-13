Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:57
Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...
Reyting sonuçları 12 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Yargı, Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 12 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...