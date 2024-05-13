Reyting sonuçları 12 Mayıs 2024 Pazar tıkla-sorgula: Yargı, Teşkilat dün gece reytinglerde kim birinci oldu? Zirvenin sahibi...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star 2024 gibi yapımların yeni bölümleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 12 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...