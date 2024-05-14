Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.