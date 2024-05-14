Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
06:48
Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım
13 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…