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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım
Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 06:48

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

13 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

13 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

TOTAL
Total listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

AB
AB listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2024 Pazartesi belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

ABC
ABC listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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