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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:03

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

Reyting sonuçları 14 Mayıs gündemdeki yerini aldı. Dün ekrana gelen yapımlar için Salı reyting sonuçları araştırılıyor. Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleyicisi ile buluşurken TV8'de Survivor All Star 2024 dokunulmazlık mücadelesi ile ekrana geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 14 Mayıs Salı AB ve total reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları takip ediliyor. Dün Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bu yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 14 Mayıs Salı AB ve total reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

14 MAYIS 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star 2024 gibi yapımlar yerini aldı.

İşte 14 Mayıs reyting sonuçları;

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REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

14 Mayıs Salı gününe ait yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (7 MAYIS 2024)

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Beşiktaş-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Mehmed Fatihler Sultanı" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Beşiktaş-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "Mehmed Fatihler Sultanı", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada "Beşiktaş-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "Mehmed Fatihler Sultanı", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam
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