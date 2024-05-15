Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
08:03
REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam
Reyting sonuçları 14 Mayıs gündemdeki yerini aldı. Dün ekrana gelen yapımlar için Salı reyting sonuçları araştırılıyor. Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleyicisi ile buluşurken TV8'de Survivor All Star 2024 dokunulmazlık mücadelesi ile ekrana geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 14 Mayıs Salı AB ve total reyting sonuçları...