REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS SALI || Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları takip ediliyor. Dün Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bu yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 14 Mayıs Salı AB ve total reyting sonuçları...