REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. TRT'in yeni dizisi Kül Masalı'nın ilk bölümünün nasıl bir başlangıç yaptığını öğrenmek isteyenler dünün sonuçlarına odaklandı. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 15 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…