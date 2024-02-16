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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:18

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

15 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Aldatmak, Star TV'de Sakla Beni yeni bölüm ekranlara geldi. TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı ilk kez seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor All Star 2024 heyecanı düellolarla devam etti. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 15 Şubat sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. TRT'in yeni dizisi Kül Masalı'nın ilk bölümünün nasıl bir başlangıç yaptığını öğrenmek isteyenler dünün sonuçlarına odaklandı. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 15 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT AÇIKLANDI MI?

15 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 8 ŞUBAT 2024

8 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları yayında:

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Hudutsuz Sevda", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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