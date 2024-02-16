Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
07:18
REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT SIRALAMASI: Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
15 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Aldatmak, Star TV'de Sakla Beni yeni bölüm ekranlara geldi. TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı ilk kez seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor All Star 2024 heyecanı düellolarla devam etti. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 15 Şubat sonuçları…