Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

REYTİNG SONUÇLARI 16 MAYIS AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. 16 Mayıs reyting sonuçlarına göre kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanmamasına rağmen Yalı Çapkını 3 kategoride de 1. oldu.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.