Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

Salı akşamlarının fenomen üç dizisi ekranlarda yer alırken reyting sonuçları merak ediliyor. 16 Mayıs Salı akşamı Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle ekrana gelmezken, Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Her hafta Salı yayında olan yapımlar reyting sıralaması tablosunda izlenme oranlarıyla değerlendiriliyor. Dizilerin devamlılığı için medya gündemi sonuçlara kilitlendi. Peki Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?