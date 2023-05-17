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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu
Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 13:27

Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

Salı akşamlarının fenomen üç dizisi ekranlarda yer alırken reyting sonuçları merak ediliyor. 16 Mayıs Salı akşamı Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle ekrana gelmezken, Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Her hafta Salı yayında olan yapımlar reyting sıralaması tablosunda izlenme oranlarıyla değerlendiriliyor. Dizilerin devamlılığı için medya gündemi sonuçlara kilitlendi. Peki Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

Reyting sonuçları sıralaması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen diziler ve programlar izlenme oranları ile izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında açıklanan reyting sıralaması her gün takip ediliyor. Dünün yayın akışında Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Peki, 16 Mayıs dünün reyting sonuçları nasıl, reyting birincisi kim oldu? İşte, sonuç tablosu…

Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

REYTİNG SONUÇLARI 16 MAYIS AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. 16 Mayıs reyting sonuçlarına göre kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanmamasına rağmen Yalı Çapkını 3 kategoride de 1. oldu.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

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Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber,, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu
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Reyting sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı: Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu
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