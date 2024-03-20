Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mart Salı günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar listede yerini alıyor. Dün akşam ekranlara gelen dizilerin yanı sıra Survivor'da eleme adayı belli oldu. Bu noktada Total ve AB listeleri takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?