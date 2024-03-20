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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:08

Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mart Salı tablosu gündemdeki yerini aldı. Televizyon izleyicisi, medya ve magazinin yakından ilgilendiği listeler her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Dün akşam Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip ediliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mart Salı günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar listede yerini alıyor. Dün akşam ekranlara gelen dizilerin yanı sıra Survivor'da eleme adayı belli oldu. Bu noktada Total ve AB listeleri takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 19 MART 2024

19 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

12 MART REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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