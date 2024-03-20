Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:08
Reyting sonuçları 19 Mart 2024 Salı sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 19 Mart Salı tablosu gündemdeki yerini aldı. Televizyon izleyicisi, medya ve magazinin yakından ilgilendiği listeler her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Dün akşam Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip ediliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...