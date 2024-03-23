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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: "Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını"Dün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:48

Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: "Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını"Dün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

23 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kızıl Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 23 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: Kızılcık Şerbeti, Yalı ÇapkınıDün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

23 Mart reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: Kızılcık Şerbeti, Yalı ÇapkınıDün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

23 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart Cuma dün ATV ekranlarında Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar izleyici karşısına çıktı. Dünkü yağımlar arasından reyting birincisi merak ediliyor. Henüz liste açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: Kızılcık Şerbeti, Yalı ÇapkınıDün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

TOTAL

Henüz reyting sıralaması açıklanmadığı çiğin TOTAL grubu listesi yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.
Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: Kızılcık Şerbeti, Yalı ÇapkınıDün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

AB

Henüz reyting sıralaması açıklanmadığı çiğin AB grubu listesi yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.
Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: Kızılcık Şerbeti, Yalı ÇapkınıDün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?

ABC

Henüz reyting sıralaması açıklanmadığı çiğin ABC grubu listesi yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.
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