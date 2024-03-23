Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:48
Reyting sonuçları 23 Mart Cuma listesi: "Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını"Dün akşam zirvenin sahibi yapım hangisi?
23 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kızıl Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 23 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…