REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
08:09
Reyting sonuçları 23 Nisan 2024 ile dün akşam yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği merak ediliyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de yabancı sinema Jumanji Vahşi Orman, Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 23 Nisan reyting sonuçları…