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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:09

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 23 Nisan 2024 ile dün akşam yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği merak ediliyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de yabancı sinema Jumanji Vahşi Orman, Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 23 Nisan reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Salı akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam Kanal D'de yabancı sinema Jumanji Vahşi Orman, Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu.

Peki, dün gece en çok hangi yapım izlendi?

İşte detaylar...

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REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

23 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları ile Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranı belli oluyor.

23 Nisan Salı gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Saat 10.00 gibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (17 NİSAN 2024)

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BAHAR SHOW TV
2 BAHAR (OZET) SHOW TV
3 SURVIVOR ALL STAR TV8

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

AB İLK 10 PROGRAM
1 BAHAR SHOW TV
2 BAHAR (OZET) SHOW TV
3 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 BAHAR SHOW TV
2 BAHAR (OZET) SHOW TV
3 SURVIVOR ALL STAR TV8

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