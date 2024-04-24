REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2024 SALI || Bahar, ZTK yarı final maçı... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Salı akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…