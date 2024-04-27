Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:46
REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...
26 Nisan 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…