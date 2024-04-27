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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:46

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...

26 Nisan 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 26 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA

26 Nisan 2024 Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...
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REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...
REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...
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