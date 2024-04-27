REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Gecenin en çok izlenen yapımı...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 26 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…