Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Mart 2024 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 27 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber devdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…