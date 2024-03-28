Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:31
Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 27 Mart Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Survivor, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 27 Mart 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…