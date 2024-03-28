Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:31

Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 27 Mart Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Survivor, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 27 Mart 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Mart 2024 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 27 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star, Bir Sevdadır, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber devdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 MART 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 MART 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

27 Mart 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Mart 2024 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 27 Mart 2024: Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Survivor All Star

3 - Sandık Kokusu

SON DAKİKA