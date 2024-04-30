Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:07
Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi
29 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 29 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…