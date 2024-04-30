Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:07

Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

29 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 29 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

29 Nisan reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün Star TV'De Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

TOTAL

Total listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

AB

AB listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi açıklandı mı? İşte dünün en çok izlenen yapımlar listesi

ABC

ABC listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SON DAKİKA