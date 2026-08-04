Reyting Sonuçları 3 Ağustos 2026 | Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte zirvedeki isim...

3 Ağustos 2026 reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Özellikle ATV'nin yeni iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul ve diğer yapımların Total, AB ve ABC1 sıralaması ön plana çıktı. Yapımların izlenme oranları, televizyon yayın rekabetinin nasıl devam ettiğini ön plana çıkardı.