Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
08:03
Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi Medya ilgililerinin gündeminde. Tabloda ortaya çıkan izlenme oranları bugün her Pazar ekranlara gelen yapımlar özelinde öğrenilecek. Yayın akışına göre Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Yıldızlar Bana Uzak yeni bölümleriyle ekrandaydı. Öte yandan MasterChef final bölümü ile takip edildi. Reyting sırlaması Total, AB ve ABC+ gruplarında ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?