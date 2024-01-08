Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 7 Ocak 2024 Pazar listesi dizi takipçilerinin gündeminde. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar ve tüm yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Buna göre her gün sabah saatlerinde belli olan sonuçlar magazin ve izleyenler tarafından takip ediliyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, dünün reyting sıralaması birincisi...