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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:03

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi Medya ilgililerinin gündeminde. Tabloda ortaya çıkan izlenme oranları bugün her Pazar ekranlara gelen yapımlar özelinde öğrenilecek. Yayın akışına göre Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Yıldızlar Bana Uzak yeni bölümleriyle ekrandaydı. Öte yandan MasterChef final bölümü ile takip edildi. Reyting sırlaması Total, AB ve ABC+ gruplarında ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 7 Ocak 2024 Pazar listesi dizi takipçilerinin gündeminde. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar ve tüm yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Buna göre her gün sabah saatlerinde belli olan sonuçlar magazin ve izleyenler tarafından takip ediliyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, dünün reyting sıralaması birincisi...

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 7 OCAK 2024

7 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açılandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

31 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel", 2. sırada "Milli Piyango Yılbaşı Özel", 3.sırada ana haber bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel", 2.sırada "Güldür Güldür Show", 3.sırada "Milli Piyango Yılbaşı Özel" yer aldı.

Reyting sonuçları 7 Ocak Pazar listesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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