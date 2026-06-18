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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:51
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması
17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler çeyrek final etabı ile Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu'nun ikinci bölümü, günün en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Total ve AB kategorilerinde zirve yarışının nasıl şekillendiği merak edilirken, izleyiciler günün reyting sıralamasını araştırıyor. İşte, detaylar...