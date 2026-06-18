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Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:51

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması

17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler çeyrek final etabı ile Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu'nun ikinci bölümü, günün en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Total ve AB kategorilerinde zirve yarışının nasıl şekillendiği merak edilirken, izleyiciler günün reyting sıralamasını araştırıyor. İşte, detaylar...

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması

Reyting sonuçları için bekleyiş sürerken 17 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda rekabet oldukça yüksekti. Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek final heyecanı yaşanırken, Star TV'de Doğanın Kanunu ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte, Total ve AB reyting sıralamasında zirvenin sahibi...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralamasının saat 10.00'dan sonra erişime açılmas bekleniyor.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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