REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Haziran 2026 Çarşamba Total ve AB reyting sıralaması

Reyting sonuçları için bekleyiş sürerken 17 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda rekabet oldukça yüksekti. Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek final heyecanı yaşanırken, Star TV'de Doğanın Kanunu ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte, Total ve AB reyting sıralamasında zirvenin sahibi...