REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. 10 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandığında Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve diğer yapımların elde ettiği izlenme oranları da belli olacak.