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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:26
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?