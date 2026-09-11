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Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:26

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?

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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. 10 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandığında Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve diğer yapımların elde ettiği izlenme oranları da belli olacak.

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül 2026 Perşembe Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları açıklandı.

İşte, sıralama;

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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

10 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLAR

1- Fenerbahçe Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

2- Sevdiğim Sensin

3- Müge Anlı İle Tatlı Sert

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 10 Eylül reyting sonucu: Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

10 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

1- Fenerbahçe Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

2- Masterchef Türkiye

3- Sevdiğim Sensin

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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