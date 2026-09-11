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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül reyting birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 11.09.2026 14:24
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül reyting birincisi olan yapım!
10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?