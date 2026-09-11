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Reyting sonuçları belli oldu! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül Total ve AB'de en çok izlenenler
Giriş Tarihi: 11.09.2026 21:35
Reyting sonuçları belli oldu! Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk... 10 Eylül Total ve AB'de en çok izlenenler
10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yine hız kazandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, merakla beklenen Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı?