Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:58

Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

26 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Kraliçe, Star TV'de Çöp Adam, Show TV'de Kızılcık Şerbeti özel bölüm, TRT 1'de Ayla filmi, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci olurken gözler 26 Nisan 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe, Survivor 2023 reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…