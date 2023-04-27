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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:58

Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

26 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Kraliçe, Star TV'de Çöp Adam, Show TV'de Kızılcık Şerbeti özel bölüm, TRT 1'de Ayla filmi, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci olurken gözler 26 Nisan 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe, Survivor 2023 reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi

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Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi için sorgulamalar başlandı. 26 Nisan 2023 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe, Kızılcık Şerbeti özel bölüm, Ayla filmi, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Günün reyting birincisi olmak için kapışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalar başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

26 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

19 Nisan 2023 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları listesi 26 Nisan Çarşamba: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - ATV Ana Haber

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