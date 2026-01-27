Romen Rakamları, Sırasıyla 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları

|
Sayı
|
Roma Rakamı
|
Sayı
|
Roma Rakamı
|
1
|
I
|
51
|
LI
|
2
|
II
|
52
|
LII
|
3
|
III
|
53
|
LIII
|
4
|
IV
|
54
|
LIV
|
5
|
V
|
55
|
LV
|
6
|
VI
|
56
|
LVI
|
7
|
VII
|
57
|
LVII
|
8
|
VIII
|
58
|
LVIII
|
9
|
IX
|
59
|
LIX
|
10
|
X
|
60
|
LX
|
11
|
XI
|
61
|
LXI
|
12
|
XII
|
62
|
LXII
|
13
|
XIII
|
63
|
LXIII
|
14
|
XIV
|
64
|
LXIV
|
15
|
XV
|
65
|
LXV
|
16
|
XVI
|
66
|
LXVI
|
17
|
XVII
|
67
|
LXVII
|
18
|
XVIII
|
68
|
LXVIII
|
19
|
XIX
|
69
|
LXIX
|
20
|
XX
|
70
|
LXX
|
21
|
XXI
|
71
|
LXXI
|
22
|
XXII
|
72
|
LXXII
|
23
|
XXIII
|
73
|
LXXIII
|
24
|
XXIV
|
74
|
LXXIV
|
25
|
XXV
|
75
|
LXXV
|
26
|
XXVI
|
76
|
LXXVI
|
27
|
XXVII
|
77
|
LXXVII
|
28
|
XXVIII
|
78
|
LXXVIII
|
29
|
XXIX
|
79
|
LXXIX
|
30
|
XXX
|
80
|
LXXX
|
31
|
XXXI
|
81
|
LXXXI
|
32
|
XXXII
|
82
|
LXXXII
|
33
|
XXXIII
|
83
|
LXXXIII
|
34
|
XXXIV
|
84
|
LXXXIV
|
35
|
XXXV
|
85
|
LXXXV
|
36
|
XXXVI
|
86
|
LXXXVI
|
37
|
XXXVII
|
87
|
LXXXVII
|
38
|
XXXVIII
|
88
|
LXXXVIII
|
39
|
XXXIX
|
89
|
LXXXIX
|
40
|
XL
|
90
|
XC
|
41
|
XLI
|
91
|
XCI
|
42
|
XLII
|
92
|
XCII
|
43
|
XLIII
|
93
|
XCIII
|
44
|
XLIV
|
94
|
XCIV
|
45
|
XLV
|
95
|
XCV
|
46
|
XLVI
|
96
|
XCVI
|
47
|
XLVII
|
97
|
XCVII
|
48
|
XLVIII
|
98
|
XCVIII
|
49
|
XLIX
|
99
|
XCIX
|
50
|
L
|
100
|
C