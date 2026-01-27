Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:46

Romen Rakamları, Sırasıyla 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları

İnsanlık; varlıkları saymak, zamanı ölçmek ve hayatı düzenlemek amacıyla tarih boyunca farklı sayı sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler arasında yer alan Romen rakamları, geçmişten günümüze ulaşan en bilinen sembolik anlatım biçimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Sırasıyla 1'den 100'e kadar Roma sayıları bilindiğinde, günümüzde halen geçerliliğini koruyan bu sistem ile özellikle tarih yazımı rahatlıkla anlaşılır ve yazılabilir.

İlk çağlarda kullanılan çetele sisteminden başlayarak Babil, Mısır, Çin, Hint ve Maya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında kurulan uygarlıklar matematiksel yapılar ortaya koymuşlardır. Tarihi gelişim sürecinde şekillenen Romen rakamları da uzun süre değişik kültürlere sirayet ederek, sıkça kullanılmıştır. Günümüzde sırasıyla 1'den 100'e kadar roma sayıları halen karşımıza çıkmakta ve tarihsel metinlerle modern sembolik anlatımlarda geçerliliğini sürdürmektedir.

Roma Sayı Sistemi ve Özellikleri

Roma sayı sistemi, Antik Roma Uygarlığı tarafından MÖ VII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış ve Roma İmparatorluğu'nun yayılmasıyla başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Sistem Latin alfabesindeki bazı harflerin belirli sayısal değerler kazanması esasına dayanmış ve günümüze kadar varlığını korumuştur.

Antik dönemde bu sayı sistemi özellikle:

  • Nüfus sayımları
  • Askerî birliklerin düzenlenmesi
  • Mimari yapıların kayıt altına alınması
  • Takvim ve tarih belirleme gibi alanlarda kullanılmıştır.
Roma sayı sisteminin temel özellikleri;

  • Sistem ondalık temellidir, ancak basamak değeri yoktur.
  • Toplama ve çıkarma kuralları ile çalışır.
  • Sıfır kavramı bulunmaz.
  • Aynı sembol en fazla üç kez yan yana yazılabilir.
  • Büyük sayılar yazıldıkça ifade uzar.

Roma sayı sistemi matematiksel işlemler açısından sınırlı olsa da okunabilirlik ve görsel ayırt edicilik bakımından oldukça güçlüdür. Bu yönüyle tarih boyunca resmi kayıtların tutulmasında güvenilir bir araç olmuştur.

Roma Rakamlarının Yazılışı

Antik Roma'dan günümüze ulaşan Romen rakamları yazılırken Latin Alfabesindeki bazı harflere karşılık geldiği görülür.

1'den 100'e kadar Roma sayılarının yazılışları ise şöyledir;

Sayı

Roma Rakamı

Sayı

Roma Rakamı

1

I

51

LI

2

II

52

LII

3

III

53

LIII

4

IV

54

LIV

5

V

55

LV

6

VI

56

LVI

7

VII

57

LVII

8

VIII

58

LVIII

9

IX

59

LIX

10

X

60

LX

11

XI

61

LXI

12

XII

62

LXII

13

XIII

63

LXIII

14

XIV

64

LXIV

15

XV

65

LXV

16

XVI

66

LXVI

17

XVII

67

LXVII

18

XVIII

68

LXVIII

19

XIX

69

LXIX

20

XX

70

LXX

21

XXI

71

LXXI

22

XXII

72

LXXII

23

XXIII

73

LXXIII

24

XXIV

74

LXXIV

25

XXV

75

LXXV

26

XXVI

76

LXXVI

27

XXVII

77

LXXVII

28

XXVIII

78

LXXVIII

29

XXIX

79

LXXIX

30

XXX

80

LXXX

31

XXXI

81

LXXXI

32

XXXII

82

LXXXII

33

XXXIII

83

LXXXIII

34

XXXIV

84

LXXXIV

35

XXXV

85

LXXXV

36

XXXVI

86

LXXXVI

37

XXXVII

87

LXXXVII

38

XXXVIII

88

LXXXVIII

39

XXXIX

89

LXXXIX

40

XL

90

XC

41

XLI

91

XCI

42

XLII

92

XCII

43

XLIII

93

XCIII

44

XLIV

94

XCIV

45

XLV

95

XCV

46

XLVI

96

XCVI

47

XLVII

97

XCVII

48

XLVIII

98

XCVIII

49

XLIX

99

XCIX

50

L

100

C
- Roma rakamlarında 6 sayısının "VI" şeklinde yazılması, küçük değerin büyük değerin sağına eklenmesiyle toplama kuralının uygulandığını gösterir.

- 4 sayısının "IV" biçiminde yazılması ise çıkarma kuralına örnektir.

- Bu kurallar, sistemin kendi içinde tutarlı ve mantıksal bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyar.

Günümüzde Roma sayı sistemi saat kadranları, kitap cilt numaraları, yüzyıl adlandırmaları, hükümdar ve papa isimleri, akademik sınıflandırmalar ve film serilerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Yani Roma rakamları yalnızca tarihsel bir miras değil, aynı zamanda modern yaşamda sembolik anlatımı güçlendiren işlevsel bir sistem olmayı sürdürmektedir.

Roma Rakamları ile Büyük Sayıların Yazılması

Roma rakamları ile büyük sayıların yazılması kişilere karmaşık gelse de bu aşamada da sistemin özelliklerine dikkat etmek gerekir. Bu sistemde bir harfi kesinlikle üç defadan fazla yan yana kullanamazsınız. Ancak büyük sayıları gösterebilmek için farklı harflerden de yararlanıldığı söylenebilir. Roma rakamları S, I, V, X, L, C, D, M olacak şekilde 8 harf kullanılarak yazılır. Bu harfler içerisinde en az kullanılanı S harfidir. Sayı sistemlerinde bu harfler şu şekilde ifade edilir:

  • S- 0,5'e eşit bir sayıdır. Yani yarımı temsil eder ve çok az kullanılır.
  • I-1 sayısına eşittir.
  • V-5 sayısına eşittir.
  • X-10 sayısına eşittir.
  • L-50 sayısına eşittir.
  • C-100 sayısına eşittir.
  • D-500 sayısına eşittir.
  • M- 1000 sayısına eşittir.

Bu şekilde büyük sayıları okumak da mümkün hale gelebilmektedir.