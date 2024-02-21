Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:47
RONALDİNHO SURVİVOR'A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?
Survivor All Star 2024 yarışmacıları ve yaşanan olaylar ile gündeme gelmeye devam ederken, Acun Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a geleceğini açıklaması ile yeniden gündeme geldi. Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Ronaldinho'nun Survivor'a geleceğini konseyde yarışmacılara açıkladı. Peki, Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?