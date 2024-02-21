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Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:47

RONALDİNHO SURVİVOR'A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları ve yaşanan olaylar ile gündeme gelmeye devam ederken, Acun Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a geleceğini açıklaması ile yeniden gündeme geldi. Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Ronaldinho'nun Survivor'a geleceğini konseyde yarışmacılara açıkladı. Peki, Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

Acun Ilıcalı'nın Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağını açıklamasının ardından dünyaca ünlü futbolcu, kariyeri ve yaşamı ile gündeme geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerek PSG'ye transfer oldu. Survivor ile yeniden adından söz ettiren yıldız oyuncu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Ronaldinho kimdir, kaç yaşında?

RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

RONALDİNHO SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun Survivor programına katılacağını izleyicilerle paylaştı.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu ayak tenisi oynamak için davet ettiğini vurgulayarak " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.

Survivor programında Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım'ın takımları ayak voleybolu maçında karşı karşıya gelecek.

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RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

RONALDİNHO KİMDİR?

Ronaldinho'nun gerçek adı Ronaldo de Assis Moreira'dır. 21 Mart 1980 yılında dünyaya gelen Ronaldinho kariyerinin büyük bir çoğunluğunu ofansif orta saha olarak oynadı.

Ronaldinho profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Grêmio'da başladı. 20 yaşında Paris Saint-Germain sözleşme imzaladı. Daha sonra 2003 yılında Barcelona ile anlaştı. Barcelona'da ki 2. senesinde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ve La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Takip eden sezonlarda takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, aynı yıl lig şampiyonluğu yaşadı. El Clásico'da attığı iki golle 1983'te Diego Maradona'dan sonra Santiago Bernabéu'da Real Madrid taraftarları tarafından alkışlanan ikinci Barcelona oyuncusu oldu. Ronaldinho, bu dönemde Ballon d'Or'u kazanmasının yanı sıra ikinci kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

2007-08 sezonunda sakatlık geçirdi, sezon sonunda Milan'a katıldı. 2011 yılında Flamengo ile anlaşarak ülkesine döndü, sonraki sene Atlético Mineiro'ya katıldı. Devam eden yıllarda Meksika kulübü Querétaro FC için oynadı, sonraki sezon ülkesine dönerek Fluminense ile anlaştı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok bireysel ödül kazandı.

3 kez UEFA Yılın Takımı ve FIFA World XI'a seçildi. 2006 yılında UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Pelé tarafından oluşturulan FIFA 100 adı altında dünyanın yaşayan en iyi futbolcularının yer aldığı FIFA 100 listesine seçildi.

RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

RONALDİNHO FUTBOLU KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA BIRAKTI?

Dünyaca ünlü oyuncu Ronaldinho kariyerinde Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona , Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, Fluminense gibi takımlarda oynadı.

Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'ın ardından kariyerine Fluminense'de devam eden Ronaldinho, son olarak 2015 yılında forma giydi. Ronaldinho 37 yaşında emeklilik kararı aldı.

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