RONALDİNHO SURVİVOR’A mı katılacak, ne zaman gelecek? Ronaldinho kimdir, kaç yaşında futbolu bıraktı ve hangi takımlarda oynadı?

RONALDİNHO KİMDİR?

Ronaldinho'nun gerçek adı Ronaldo de Assis Moreira'dır. 21 Mart 1980 yılında dünyaya gelen Ronaldinho kariyerinin büyük bir çoğunluğunu ofansif orta saha olarak oynadı.

Ronaldinho profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Grêmio'da başladı. 20 yaşında Paris Saint-Germain sözleşme imzaladı. Daha sonra 2003 yılında Barcelona ile anlaştı. Barcelona'da ki 2. senesinde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ve La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Takip eden sezonlarda takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, aynı yıl lig şampiyonluğu yaşadı. El Clásico'da attığı iki golle 1983'te Diego Maradona'dan sonra Santiago Bernabéu'da Real Madrid taraftarları tarafından alkışlanan ikinci Barcelona oyuncusu oldu. Ronaldinho, bu dönemde Ballon d'Or'u kazanmasının yanı sıra ikinci kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.