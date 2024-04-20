Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
15:10
Rönesans Gayrimenkul (GYO) BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları araştırılıyor. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Rönesans GYO BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.