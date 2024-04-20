Rönesans Gayrimenkul (GYO) BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, 135 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.