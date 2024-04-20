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Haberler Fotohaber Rönesans Gayrimenkul (GYO) BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:10

Rönesans Gayrimenkul (GYO) BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları araştırılıyor. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Rönesans GYO BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Rönesans Gayrimenkul GYO BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, 135 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

Rönesans Gayrimenkul GYO BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLDU!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket RGYAS borsa kodu ile işlem görecek.

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Rönesans Gayrimenkul GYO BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 17-18-19 Nisan 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 33,357,450

Hisse Fiyatı: 135 TL

Bist Kodu: RGYAS

Halka Arz Büyüklüğü: 4,5 Milyar TL

Rönesans Gayrimenkul GYO BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 135 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, RGYAS halka arz açıklık oranı %10,08 olarak belirlendi.

Rönesans Gayrimenkul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Rönesans Gayrimenkul GYO BIST işlem tarihi 2024: Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

Olası liste şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milyon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

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