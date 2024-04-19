Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. RGYAS borsa koduyla talebe çıkan şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. 33 milyondan fazla lot dağıtan Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir merak konusu. Peki; Rönesans Gayrimenkul halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var? İşte, tüm merak edilenler...