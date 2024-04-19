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Haberler Fotohaber Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:19

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları talep toplamanın son gününde sorgulanmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre alınan bilgiler doğrultusunda talep alan şirket hakkında 'Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir' merak ediliyor. Yatırımcılar da talep günüü kaçırmadan hisse fiyatına lotlarını alıyor. Peki; 2024 Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. RGYAS borsa koduyla talebe çıkan şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. 33 milyondan fazla lot dağıtan Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir merak konusu. Peki; Rönesans Gayrimenkul halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var? İşte, tüm merak edilenler...

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanıyor. 17 Nisan itibarıyla alınmaya başlanan talepler 19 Nisan itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket RGYAS borsa kodu ile işlem görecek.

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Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 17-18-19 Nisan 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 33,357,450

Hisse Fiyatı: 135 TL

Bist Kodu: RGYAS

Halka Arz Büyüklüğü: 4,5 Milyar TL

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

Yıldız Pazar'da işlem görecek Rönesans Gayrimenkul halka arzının yüzde 10,08 halka açıklık oranı var.

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!

RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

Olası liste şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

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