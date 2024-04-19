Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
08:19
Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? RGYAS borsa işlem tarihi!
Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları talep toplamanın son gününde sorgulanmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre alınan bilgiler doğrultusunda talep alan şirket hakkında 'Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir' merak ediliyor. Yatırımcılar da talep günüü kaçırmadan hisse fiyatına lotlarını alıyor. Peki; 2024 Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...