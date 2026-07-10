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Haberler Fotohaber Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:47

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

Rota Maarif platformu, 2026 LGS tercih döneminde öğrencilerin lise seçim sürecini kolaylaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kullanıma sunuluyor. Adaylar, platform üzerinden okulların bilgilerine ulaşarak puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özelliklerini inceleyebilecek. İşte Rota Maarif giriş ekranı, kullanım detayları ve LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler.

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Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

Tercih döneminde doğru okul seçimi yapmak isteyen adaylar için geliştirilen Rota Maarif platformu, okullar hakkında kapsamlı bilgilere tek ekran üzerinden ulaşma imkanı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sistemle öğrenciler; okul türü, il, ilçe, kontenjan durumu, fiziki imkanlar ve çeşitli kriterlere göre araştırma yaparak tercih listelerini daha bilinçli şekilde oluşturabilecek.

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.


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Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

ROTA MAARİF NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif sistemi, LGS tercih sürecinde öğrencilerin kullanımına sunulacak. Platform, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir dijital ortamda toplamak amacıyla hazırlandı.

Öğrenciler ve veliler, sistem üzerinden okul araştırması yaparak tercih öncesinde kendileri için uygun seçenekleri değerlendirebilecek.

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

ROTA MAARİF ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK?

Rota Maarif platformunda öğrencilerin lise tercihlerinde ihtiyaç duyabileceği birçok bilgi yer alacak. Sistem üzerinden;

Okulların bulunduğu il ve ilçe bilgileri,
Okul türleri,
Kontenjan bilgileri,
Eğitim imkanları,
Fiziki özellikler,
İletişim bilgileri,
Pansiyon durumu

gibi detaylar görüntülenebilecek.

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

LGS TERCİHLERİ ROTA MAARİF İLE NASIL YAPILACAK?

Rota Maarif, doğrudan tercih işlemlerinin yapıldığı ekran değil, öğrencilerin tercih öncesinde okul araştırması yapmasına yardımcı olan bir rehber platform olarak kullanılacak. Adaylar sistem üzerinden kendilerine uygun liseleri inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek.

LGS tercih işlemleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen takvim doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

ROTA MAARİF İLE LİSE TERCİHİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, LGS tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca sınav puanına göre karar vermemesi gerektiğini belirtiyor. Tercih yapılırken öğrencinin yüzdelik dilimi, okulun geçmiş yıllardaki yerleştirme bilgileri, eğitim olanakları ve ulaşım şartlarının da değerlendirilmesi gerekiyor.

Rota Maarif üzerinden elde edilen bilgiler, öğrencilerin kendilerine uygun tercih listesi hazırlamasına yardımcı olacak.

Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?
Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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