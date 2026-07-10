Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?

Tercih döneminde doğru okul seçimi yapmak isteyen adaylar için geliştirilen Rota Maarif platformu, okullar hakkında kapsamlı bilgilere tek ekran üzerinden ulaşma imkanı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sistemle öğrenciler; okul türü, il, ilçe, kontenjan durumu, fiziki imkanlar ve çeşitli kriterlere göre araştırma yaparak tercih listelerini daha bilinçli şekilde oluşturabilecek.