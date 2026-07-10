Haberler
Fotohaber
Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:38
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:47
Rota Maarif Nedir? 2026 LGS Tercihleri Rota Maarif Ekranı ile Nasıl Yapılacak?
Rota Maarif platformu, 2026 LGS tercih döneminde öğrencilerin lise seçim sürecini kolaylaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kullanıma sunuluyor. Adaylar, platform üzerinden okulların bilgilerine ulaşarak puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özelliklerini inceleyebilecek. İşte Rota Maarif giriş ekranı, kullanım detayları ve LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler.