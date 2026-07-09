Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB’in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek yeni dijital platform Rota Maarif için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde öğrenciler ve veliler, Türkiye genelindeki liseleri ayrıntılı şekilde inceleyebilecek, farklı okulları karşılaştırabilecek ve tercih listelerini daha sağlıklı oluşturabilecek.