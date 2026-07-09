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Giriş Tarihi: 09.07.2026 08:08

Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB'in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu erişime açılıyor. Okulların taban puanlarından yüzdelik dilimlerine, kontenjan bilgilerinden fiziki imkanlarına kadar birçok veriyi tek ekranda sunacak sistem, tercih sürecini daha kolay ve bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor. İşte Rota Maarif'in sunduğu özellikler ve kullanım detayları...

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Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB’in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek yeni dijital platform Rota Maarif için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde öğrenciler ve veliler, Türkiye genelindeki liseleri ayrıntılı şekilde inceleyebilecek, farklı okulları karşılaştırabilecek ve tercih listelerini daha sağlıklı oluşturabilecek.

Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB’in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

ROTA MAARİF NEDİR?

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen dijital okul bilgilendirme ve tercih destek platformudur. Sistem, LGS tercih sürecinde öğrencilere ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlandı. Platform üzerinden Türkiye genelindeki okulların akademik ve fiziki özellikleri tek çatı altında görüntülenebiliyor.

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Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB’in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

ROTA MAARİF NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

MEB'in açıklamasına göre Rota Maarif, LGS sonuçlarının ilan edileceği gün erişime açılacak. Platformun aktif hale gelmesiyle birlikte öğrenciler, tercih döneminde ihtiyaç duyacakları bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.

Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB’in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor

ROTA MAARİF'TE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Sistemde okullara ilişkin birçok detay tek ekranda sunuluyor. Bunlar arasında:

  • Taban puan ve yüzdelik dilim bilgileri
  • Kontenjan durumu
  • Okulun adresi ve iletişim bilgileri
  • Eğitim modeli ve öğretim şekli
  • Ders saatleri
  • Fiziki imkanlar
  • Pansiyon bilgileri
  • Akademik başarı verileri

Bu bilgiler sayesinde öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri liseleri ayrıntılı şekilde inceleyerek karşılaştırma yapabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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