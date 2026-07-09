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Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB'in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor
Giriş Tarihi: 09.07.2026 08:08
Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? MEB'in yeni LGS tercih platformu öğrencilerle buluşuyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu erişime açılıyor. Okulların taban puanlarından yüzdelik dilimlerine, kontenjan bilgilerinden fiziki imkanlarına kadar birçok veriyi tek ekranda sunacak sistem, tercih sürecini daha kolay ve bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor. İşte Rota Maarif'in sunduğu özellikler ve kullanım detayları...