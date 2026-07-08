Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!

Türk tiyatrosu ve ekranların tanınan oyuncularından Ruhsar Gültekin'den gelen son haber sevenlerini endişelendirdi. 90'lı yıllardan bu yana televizyon ekranlarında ve tiyatro sahnelerinde sergilediği performanslarla hafızalara kazınan sanatçı, ani bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ruhsar Gültekin hakkında son gelişmeler merakla takip ediliyor.