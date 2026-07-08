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Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:13
Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!
Oyuncu Ruhsar Gültekin'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme geldi. Hayranları ve yakın çevresi tarafından ses getiren bu durum ile "Ruhsar Gültekin sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?" soruları ön plana çıktı. İşte oyuncunun son durumu hakkındaki detaylar...