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Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:13

Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!

Oyuncu Ruhsar Gültekin'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme geldi. Hayranları ve yakın çevresi tarafından ses getiren bu durum ile "Ruhsar Gültekin sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?" soruları ön plana çıktı. İşte oyuncunun son durumu hakkındaki detaylar...

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Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!

Türk tiyatrosu ve ekranların tanınan oyuncularından Ruhsar Gültekin'den gelen son haber sevenlerini endişelendirdi. 90'lı yıllardan bu yana televizyon ekranlarında ve tiyatro sahnelerinde sergilediği performanslarla hafızalara kazınan sanatçı, ani bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ruhsar Gültekin hakkında son gelişmeler merakla takip ediliyor.

Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!

RUHSAR GÜLTEKİN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasını üzen haber ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin'den geldi. Beyin kanaması geçiren usta sanatçı, vakit kaybedilmeden acil ameliyata alındı. Kritik operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Gültekin'in tedavisinin titizlikle sürdüğü öğrenildi.

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Ruhsar Gültekin neden hastaneye kaldırıldı? Ruhsar Gültekin sağlık durumu araştırılıyor!

OYUNUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLİNENLER

Ruhsar Gültekin'in şiddetli baş ağrısı ve peş peşe yaşadığı kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurduğu öğrenildi. İlk anda yaşadığı rahatsızlığın migren kaynaklı olduğunu düşündüğü belirtilen usta oyuncunun, yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Doktorların gerçekleştirdiği kontrollerde kanamanın durduğu tespit edilirken, olası risklere karşı Gültekin'in hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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