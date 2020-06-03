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Haberler FotoHaber Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

'' 'ndan geçti

Rus donanmasına ait savaş gemisi '' 'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 17:35
Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları '' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den 'na giriş yaptı.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

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Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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