Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Sosyal medya mecrasının bir numaralı ülkesi Rusya Federasyonu yine akılalmaz görüntülerle gündemde. Dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Vladimir Putin de sık sık gündemi meşgul ediyor. 150 milyona yaklaşan nüfusuyla Rusya, dikkat çeken manzaralara evsahipliği yapıyor. İnternet aleminin en ilginç ve sıradışı karelerinin hep bu ülkeden gelmesi rastlandı değil elbette. Ülke üzerinden sosyal medyaya akan fotolar kimi zaman Rusya'daki meclisten, bazen sokaklardan ve bazı zamanlar da evlilik törenlerinden düşüyor. İşte o çok konuşulan Rus fotoları...