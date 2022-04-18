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Haberler FotoHaber Rusya'dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:25

Rusya'dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Sosyal medya mecrasının bir numaralı ülkesi Rusya Federasyonu yine akılalmaz görüntülerle gündemde. Dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Vladimir Putin de sık sık gündemi meşgul ediyor. 150 milyona yaklaşan nüfusuyla Rusya, dikkat çeken manzaralara evsahipliği yapıyor. İnternet aleminin en ilginç ve sıradışı karelerinin hep bu ülkeden gelmesi rastlandı değil elbette. Ülke üzerinden sosyal medyaya akan fotolar kimi zaman Rusya'daki meclisten, bazen sokaklardan ve bazı zamanlar da evlilik törenlerinden düşüyor. İşte o çok konuşulan Rus fotoları...

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Onlara kimse dur diyemiyor! Her yaptıkları adeta olay oluyor. Rusya'dan gelen bu görüntüler şaşkına çeviriyor. Sosyal medyanın en gözde ülkesi.

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Rusya, internet dünyasının yıldızı olmayı sürdürüyor. Gelen kareler sizleri şaşkına çevirecek.

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Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Sosyal medyada Rus çılgınlığı devam ediyor. Soğuk ülkenin renkli insanları internet dünyasında epey ünlü.

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Mecliste, sokakta, çarşıda, pazarda! Yani görebileceğiniz her yerde ilginç manzaralar oluşturuyorlar.

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının zirvesinde de onlar var.

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Her yaptıkları adeta olay oluyor.

Rusya’dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar! Kimse anlam veremedi

Dünyanın dört bir yanında da yaptıkları konuşuluyor.

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