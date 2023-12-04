Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Safir 15. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in yer aldığı yapımın son bölümünde Ateş peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer. Safir yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Safir 15. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...