Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 23:01

Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Safir 15. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in yer aldığı yapımın son bölümünde Ateş peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer. Safir yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Safir 15. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Safir son olarak 14. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler Safir 15. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İlhan Şen, Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ı başrolde buluşturan dram türündeki yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. İşte, ATV ile Safir 15. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR SON BÖLÜM İZLE!

4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

SAFİR 14. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Safir 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir.

Safir 15. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir.

SON DAKİKA