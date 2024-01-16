Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Safir 21. bölüm fragmanı yayında || "Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz!" ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki
Giriş Tarihi: 16.01.2024 01:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 01:43

Safir 21. bölüm fragmanı yayında || "Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz!" ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir son olarak 20. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in yer aldığı yapımın son bölümde Yaman'ın "Bora'yı ben öldürdüm" demesi şok etkisi yarattı. Safir yeni bölümünden detaylar görmek isteyen seyirciler merakla 21.bölüm tanıtımını beklemeye başladılar. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte ATV ile Safir 21. bölüm fragmanı izle ve yeni bölümden detaylar…

Safir 21. bölüm fragmanı yayında || Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz! ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

Safir'in son bölümünün yayınlanmasıyla gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini almaya başladı. ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi son olarak 20. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlardan sonra gelecek bölümü merak eden izleyiciler yeni bölümün sahnelerini merak ediyor. İşte, ATV ile Safir 21.bölüm fragmanı

Safir 21. bölüm fragmanı yayında || Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz! ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

Son bölüm ardından Safir 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

SAFİR 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Safir 21. bölüm fragmanı yayında || Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz! ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz

SAFİR SON BÖLÜM İZLE

Safir 21. bölüm fragmanı yayında || Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz! ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

SAFİR 20.BÖLÜM ÖZETİ

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in
peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

Safir 21. bölüm fragmanı yayında || Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz! ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar. Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

SON DAKİKA