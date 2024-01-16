Safir 21. bölüm fragmanı yayında || "Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz!" ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki

SAFİR 20.BÖLÜM ÖZETİ

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in

peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?