Giriş Tarihi: 16.01.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
01:43
Safir 21. bölüm fragmanı yayında || "Kimse senden daha pahalı bir katil olamaz!" ATV Safir yeni bölümün fragmanı izle linki
ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir son olarak 20. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in yer aldığı yapımın son bölümde Yaman'ın "Bora'yı ben öldürdüm" demesi şok etkisi yarattı. Safir yeni bölümünden detaylar görmek isteyen seyirciler merakla 21.bölüm tanıtımını beklemeye başladılar. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte ATV ile Safir 21. bölüm fragmanı izle ve yeni bölümden detaylar…