Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Böylece adaylar; KPSS puanıyla yapılacak 26 bin 673 personel alımının başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının kesinleşeceği ÖSYM tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş içinde. Bu büyük istihdam süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ön plana çıktı.