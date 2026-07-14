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Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:17

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?" soruları adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Böylece 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin takvim ile kadro dağılımı süreci ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan gelen açıklamalar ön plana çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın bu dev istihdam süreci için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Böylece adaylar; KPSS puanıyla yapılacak 26 bin 673 personel alımının başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının kesinleşeceği ÖSYM tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş içinde. Bu büyük istihdam süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ön plana çıktı.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

26 bin 673 personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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