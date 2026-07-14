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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:17
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?" soruları adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Böylece 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin takvim ile kadro dağılımı süreci ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan gelen açıklamalar ön plana çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın bu dev istihdam süreci için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda.