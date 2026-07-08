Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.