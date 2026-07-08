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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:11
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. KPSS puanıyla yapılacak alımlarda başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.