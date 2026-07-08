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Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:11

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. KPSS puanıyla yapılacak alımlarda başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından binlerce aday, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin son bilgiler.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS tercih kılavuzu bekleniyor

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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