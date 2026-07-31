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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 16:13
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel istihdamı için adaylar başvuru takvimini bekliyor. Sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek adaylar için başvuru yöntemi ve koşullar yapılacak açıklamayla netleşecek. Peki, 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?