Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylarda aranacak mezuniyet, mesleki yeterlilik, yaş ve diğer başvuru koşulları henüz ilan edilmedi. Hangi unvan için hangi şartların aranacağı, resmi başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak duyurulacak.

Adayların başvuru süreci başlamadan önce Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların açıklamalarını kontrol etmesi gerekecek.