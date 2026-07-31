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Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 16:13

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel istihdamı için adaylar başvuru takvimini bekliyor. Sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek adaylar için başvuru yöntemi ve koşullar yapılacak açıklamayla netleşecek. Peki, 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla 2026 yılında istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimleri belirlendi. Başvuru takvimi, yöntem ve adaylarda aranacak koşullar ise yayımlanacak personel alım duyurusuyla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Yayımlanan karar, 2026 yılında personel görevlendirilecek hizmet birimlerini ve unvan dağılımını kapsıyor. Başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler, başvuru kanalı ile değerlendirme yöntemi ayrıca yayımlanacak personel alım duyurusuyla belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL KADRO DAĞILIMI

Resmî karara göre istihdam edilecek personelin unvanlara göre dağılımı şöyle:

  • Uzman tabip: 22 bin 983
  • Tabip: 3 bin 652
  • Sağlık memuru: 25
  • Ebe: 9
  • Hemşire: 2
  • Diyetisyen: 1
  • Sağlık teknikeri: 1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edecek! Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylarda aranacak mezuniyet, mesleki yeterlilik, yaş ve diğer başvuru koşulları henüz ilan edilmedi. Hangi unvan için hangi şartların aranacağı, resmi başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak duyurulacak.

Adayların başvuru süreci başlamadan önce Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların açıklamalarını kontrol etmesi gerekecek.

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