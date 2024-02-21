Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımı gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alım için geri sayım bugün itibarıyla son buldu. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Katılımın yoğun olması beklenen başvuru için açıklamalar gelmeye devam ederken, adaylar "Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…