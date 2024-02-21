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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:14

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 27 Bin personel alımı müjdesini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli açık Kamu Personel Seçme Sınavı'na göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin olarak yayınlandı." açıklamasında bulundu. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, kılavuz yayımlandı mı, başvurular ne zaman? İşte, detaylar!

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımı gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alım için geri sayım bugün itibarıyla son buldu. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Katılımın yoğun olması beklenen başvuru için açıklamalar gelmeye devam ederken, adaylar "Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı'na 15 bini hemşire 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak.

KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.

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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

BAKAN KOCA: BAŞVURULAR 21-28 ŞUBAT ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın personel alımıyla ilgili resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Öte yandan yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

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