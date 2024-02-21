Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
08:14
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartı ve tarihi belli oldu!
Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 27 Bin personel alımı müjdesini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli açık Kamu Personel Seçme Sınavı'na göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin olarak yayınlandı." açıklamasında bulundu. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, kılavuz yayımlandı mı, başvurular ne zaman? İşte, detaylar!